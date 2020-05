Invallen na onderzoek en tips over hennepteelt en -handel

Bij de zoekingen zijn voertuigen met daarin verborgen ruimtes en gegevensdragers in beslaggenomen. Ook zijn in de panden verborgen ruimtes ontdekt en technische middelen om anderen, criminelen of politie/justitie, in de gaten te houden. Ook zijn meerdere kluizen ontdekt waarvan de inhoud nog onbekend is. Verder zijn veel gegevensdragers in beslaggenomen en opvallend veel autosleutels en afstandsbedieningen. Mogelijk dat op een later moment aanhoudingen volgen.