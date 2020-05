Man in Almere slachtoffer van ruim uur durende straatroof

Het is dinsdagavond 23.15 uur als de 20-jarige inwoner van Almere over de Glinkastraat loopt. Hij wordt aangesproken door een man. Dan duiken nog twee mannen op achter het slachtoffer. Het blijkt te gaan om een beroving. De mannen duwen het slachtoffer tegen de muur en eisen zijn waardevolle bezittingen.

Opvallend is dat de drie belagers geen haast lijken te hebben. De spullen van het slachtoffer worden uitgebreid bekeken en besproken. Vervolgens moet het slachtoffer meelopen op weg naar een geldautomaat elders in de wijk. Een kilometer verderop, aan de Couperusweg, mag het slachtoffer iets na 00.30 uur, eindelijk vertrekken.

De signalementen van de mannen luiden als volgt:

Verdachte 1:

Man

Licht getinte huidskleur

Jas met bontkraag

Tussen de 17 en 20 jaar oud

Droeg zwarte Nike Air Max

Verdachte 2:

Man

Donker getinte huidskleur

Zwarte Canadian Goose jas

Verdachte 3:

Man

Donker getinte huidskeur

Tussen de 17 en 20 jaar oud

Zwarte Nike Air Force 1 schoenen

Inmiddels is het onderzoek naar de beroving in volle gang. De politie zoekt mensen die iets hebben gezien van de straatroof en de wandeling van de vier mannen. Ook vraagt de politie mensen om na te gaan of er iets van het incident kan zijn vastgelegd op camerabeelden. Tipgevers kunnen met de politie in contact komen via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem tippen kan ook via 0800-7000 of via Meld Misdaad Anoniem.