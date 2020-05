Scooter verlaat plaats delict. Politie zoekt getuigen.

Rond 18:15 uur wordt aan de Moldaudreef in Utrecht een zwaargewonde man aangetroffen. Meerdere getuigen verklaren dat er een scooter achterop de wielrenner is gebotst. De scooter is doorgereden. De politie is op zoek naar de bestuurder van de scooter.

Iets gezien?

Heeft u iets gezien dat kan leiden naar de identiteit van de bestuurder van de scooter of heeft u andere informatie? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier of bel met de politie via 0900-8844.