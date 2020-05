Bromfietser achterhaald

Schagen - Op dinsdagavond hield de politie een 18-jarige man uit Schagen aan na een korte achtervolging. Omstreeks 23.10 uur zag de politie twee bromscooters rijden over de Gedempte Gracht in Schagen. Omdat de scooterbestuurders er flink de gang in hadden, gaf de politie een stopteken. De bestuurders stopten niet, maar gingen er vandoor, beiden in een andere richting. De politie volgde een van hen via de Julianalaan, de Emmalaan naar de Loet. Hier werd de bestuurder tot stoppen gebracht.