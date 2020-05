Gesignaleerde aangehouden in Alkmaar

Bij een politiecontrole identificeerde de man zich met documenten onder een andere naam. Na het vergelijken van zijn vingerafdrukken werd echter vastgesteld dat hij de veroordeelde man was. De man is ingesloten in het cellencomplex.

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie Noord-Holland doet onderzoek naar gebruikmaking van dubbele identiteiten. In deze zaak is gebleken dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst de verblijfsstatus van de man, vanwege zijn veroordelingen, in 2013 heeft ingetrokken. Daarna heeft de man in verschillende landen getracht een visum aan te vragen, wat uiteindelijk heeft geleid tot een verblijfsstatus in Zweden. De man zal in Nederland zijn straf uitzitten. Verwacht wordt dat hij na die tijd wordt uitgewezen naar Zweden.