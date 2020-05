Getuigenoproep afvaldumpingen in Osdorp en Geuzenveld

Het dumpen van afval zorgt voor milieuschade en kost de belastingbetaler handenvol geld. De politie komt dan ook graag in contact met mensen die in de periode voorafgaand aan de vondst, iets opvallend heeft gezien, gehoord of wellicht geroken in de omgeving van de Dokter Meurerlaan in Osdorp of de Speringhoorn in Geuzenveld. Heeft u andere informatie voor de politie, bijvoorbeeld over de aangetroffen ordners? Dan horen wij dat graag via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen en hier eventuele (video)beelden uploaden.