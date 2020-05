Getuigen gezocht na schietincident in woning

Rond 07.30 uur ontving de politie een melding dat er door een man geschoten was in een woning aan de Trekweg. Vervolgens ging deze verdachte er samen met een andere man te voet vandoor. Enige tijd later konden agenten bij station Hollands Spoor een 28-jarige verdachte uit Den Haag aanhouden. Naar de andere man wordt nog gezocht. De politie heeft de zaak in onderzoek.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met personen die meer informatie hebben over het schietincident in de woning aan de Trekweg. Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.