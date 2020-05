Morgen in Bureau Rijnmond

Rotterdam - In Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van het Openbaar Ministerie en de politie, worden wekelijks beelden getoond van verdachten van misdrijven. Daar is deze week geen uitzondering op. U ziet beelden van verdachten van een overval, een straatroof, twee schietincidenten, waarbij in één geval een dodelijk slachtoffer viel en een aanrander in Blijdorp.

Bij de overval in Rotterdam werd een bejaarde dame in haar woning belaagd. Zij verweerde zich kranig en de overvaller ging er vandoor. Er zijn beelden van hem. Ook zijn er goede beelden een straatrover in de Schimmelpenninckstraat in Rotterdam.

In Bureau Rijnmond is deze week ook aandacht voor twee schietincidenten, waarbij één man om het leven kwam. Ibrahim Azaim werd doodgeschoten op de Bergselaan en op de Ringdijk in Ridderkerk weigerde het wapen van de belager waardoor het slachtoffer ongedeerd bleef.