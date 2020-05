Wapens en Hennep in woning

Foto betreft een stockfoto



Na een melding stelden agenten vergezeld van medewerkers van Stedin en het Interventieteam Ondermijning in het betreffende pand een onderzoek in. Daar troffen de medewerkers een in werking zijn de hennepkwekerij aan met circa 250 hennepplanten. Ook werden twee vuurwapens aangetroffen. Inhet pand waren geen personen aanezig. De kwekerij werd ontmanteld. De politie stelt een nader onderzoek in naar de eigenaren of gebruikers van het pand.