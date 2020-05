Aangehouden na steekincident

Een 29-jarige Poolse man (zonder vaste woon- of verblijfplaats) was, volgens getuigen, betrokken bij een hoog oplopende ruzie met de later aangehouden verdachte. Mogelijk is deze ruzie de aanleiding voor het steekincident. Een en ander vond plaats op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Van Beethovenlaan in Roosendaal. Toen de steekpartij had plaatsgevonden werden direct hulpverleners opgeroepen. Politieagenten hielden de verdachte aan en hoorden getuigen. Door ambulancemedewerkers is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij behandeld aan zijn verwondingen.

De aangehouden verdachte was nauwelijks aanspreekbaar. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij op een later moment door rechercheurs gehoord. Het slachtoffer heeft (nog) geen aangifte gedaan.