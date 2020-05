Drie mannen aangehouden in trein Vlissingen

Vlissingen - Dinsdagavond laat zijn drie Poolse mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in een trein in Vlissingen. Op het verzoek van medewerkers van de trein om de coupé te verlaten gingen zij niet in, daarom werd de assistentie van de politie ingeroepen.