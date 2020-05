Man aangehouden na mishandeling vrouw

Goes, Rilland - Op zaterdag 9 mei jl. meldde een bewoner van een appartementencomplex in de Beukenstraat in Goes dat zij mishandeld was door een haar onbekende man. Ook zou de man hebben geprobeerd haar telefoon te stelen. De politie verspreidde een Burgernetbericht, maar daar kwam geen relevante informatie op binnen. Op 12 mei is deze man alsnog door de politie aangehouden.