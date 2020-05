Ramkraken en overval in Bureau Brabant

In de periode van 14 december 2019 tot en met 1 mei 2020 is in Waalwijk en omgeving zes keer ingebroken in tankstations (3) een nachtwinkel (1) en een supermarkt (2 x). De inbrekers waren telkens uit op sigaretten. De eerste inbraak vond op zaterdag 14 december 2019 plaats in een supermarkt op de Els in Waalwijk. Een nacht later werd in dezelfde winkel nog een keer ingebroken. Op dinsdag 10 maart jl. was een shop van een tankstation aan de Berndijksestraat in Kaatsheuvel aan de beurt, een nacht later gevolgd door een inbraak in een nachtwinkel aan de Grotestraat in Waalwijk. Op zaterdag 21 maart jl. sloegen de dieven opnieuw toe in Waalwijk, deze keer bij een tankstation aan de Laageindse Stoep. De laatste inbraak vond op vrijdag 1 mei jl plaats in Sprang-Capelle, met als doelwit een tankstation aan de Raadhuisstraat. De daders staan bij vier inbraken op beeld. De politie houdt er rekening mee dat het om één dadergroep gaat die in wisselende samenstelling op pad gaat. De schade loopt in de tienduizenden euro’s qua buit maar ook qua vernielingen die ze achterlaten.