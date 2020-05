Tweetal rijdt met inbrekersgereedschap door Tilburg

Agenten reden die ochtend rond 04.45 uur in de omgeving van de Heraclesstraat. Zij zagen rond dat tijdstip een auto met gedoofde verlichting rijden. Hierop werd besloten om de bestuurster te controleren. Tijdens deze controle troffen de agenten in de auto en in de kleding van de inzittenden verschillende voorwerpen aan die vaak gebruikt worden bij onder andere inbraken, zoals gezichtsbedekking en gereedschap. Hierop werd het tweetal aangehouden. De voorwerpen zijn in beslag genomen.