Gestolen mini-shovels aangetroffen bij transportcontrole

Tijdens de controle zagen de agenten dat de vrachtwagen geladen was met twee mini-shovels die niet gezekerd waren en los in de laadruimte stonden. Bij controle van de beide machines in de politiesystemen bleek dat ze allebei als gestolen gesignaleerd stonden. Een shovel was op 10 mei 2020 gestolen in Deil en de tweede vijf jaar geleden in het Duitse Niederkrüchten. De chauffeur uit Geffen werd aangehouden en de shovels en de vrachtwagen in beslag genomen. De politie stelt een nader onderzoek in.