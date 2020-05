Drugslab aangetroffen in loods aan de Beckerweg

Gevaarlijke situatie

Dit soort drugslaboratoria en opslagplaatsen zijn een groot risico in woonwijken en op bedrijfsterreinen. Niet alleen het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk. Heeft u tips over de aanwezigheid van dit drugslab aan de Beckerweg? Geef dit dan door aan de politie via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M.

Synthetische drugs en drugslabs

Synthetische drugs zijn verdovende of hallucinerende middelen die via een synthese (chemische verbinding) worden gemaakt. Synthetische drugs komen voor onder andere in de vorm van vloeistof, pillen of poeder. De bekendste voorbeelden van (synthetische) drugs zijn XTC, amfetamine/speed en GHB. Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen.

Een XTC-productieplaats is een kleine chemische fabriek. Meestal heeft zo’n productielocatie een ingang waar grotere voertuigen (bestelbussen) naar binnen kunnen zodat ze niet opvallen met in- en uitladen jerrycans of vaten bijvoorbeeld. In een drugslab worden over het algemeen diverse materialen gevonden, zoals glaswerk, reactiekolven, weegapparaten, mengkuipen, jerrycans en/of vaten met chemicaliën, centrifuges, tabletteermachines, vrieskisten, drukvaten, vacuümpompen en gasflessen. De geurstoffen en de productielocatie ruiken chemisch, bijvoorbeeld aceton.

Heeft u vermoedens dat op een bepaalde locatie een drugslab is ingericht? Meldt dit dan altijd bij politie, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Vindt u zelf een vermoedelijke productieplaats? Ga dan niet zelf aan de slag en vernietig geen sporen voor de politie.