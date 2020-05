Ernstige mishandeling

Omstreeks 20.15 uur kreeg de politie melding van de vechtpartij. Ter plaatse trof de politie het slachtoffer met ernstig beenletsel. Hij moest voor behandeling worden opgenomen in het ziekenhuis. Omstanders verklaarden dat het om een ruzie tussen twee mannen ging. De verdachte was inmiddels weggelopen. Bij een zoektocht in de omgeving werd hij niet meer aangetroffen. De vermoedelijke identiteit van de verdachte is bekend. De politie stelt een onderzoek in naar de verdachte en de aanleiding van de ruzie.

2020096782