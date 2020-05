Aanhoudingen na melding

Een getuige meldde dat drie mannen na de bedreiging wegreden in een grijze personenauto. Toen agenten het betrokken voertuig met drie mannen erin zag rijden, werd direct de BTGV procedure gestart. Rond 20.00 uur lieten agenten de personenauto stoppen op de Van Bergen IJzendoornpark en hielden zij de drie aan. De grijze personenauto werd hierbij in beslag genomen. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is geweest van strafbare feiten. Hierop zijn de drie mannen vrijgelaten.



Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachte (BTGV)

De procedure om gevaarlijk verdachten, die in een auto zit, aan te kunnen houden op een veilige manier bestaat al lang. De verdachte wordt met korte en duidelijke bevelen uit de auto ‘gepraat’ en zo aangehouden. De politie Rotterdam heeft een filmpje gemaakt waar agenten, in het oude uniform, laten zien hoe de procedure verloopt. http://www.youtube.com/watch?v=rXYtDEue5eY