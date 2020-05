Politie onderzoekt serie bedrijfsinbraken

De mannen werden zondag voor het eerst verhoord. Bij de politie ontstond het vermoeden dat het drietal mogelijk bij meer inbraken en diefstallen betrokken is geweest. Zo onderzoekt de recherche of de mannen verantwoordelijk zijn voor een inbraak op 11 maart jl. bij een garage in Zaamslag. Verder werd bij een recyclingbedrijf in België twee keer achter elkaar ingebroken, namelijk op 4 en 5 mei. Ook werd zondagmorgen vroeg 10 mei ingebroken in een recyclingbedrijf in Terneuzen. Het drietal zit nog vast en wordt vrijdag 15 mei voor de rechter-commissaris voorgeleid.