Dronken automobilist belandt in de sloot

Het ongeluk gebeurde rond 19.40 uur. De 30-jarige bestuurder uit Sluis verloor de macht over het stuur, ramde een verkeersbord en belandde in het water. Hij kon in eerste instantie de auto niet uit, omdat de deuren waren geblokkeerd. Nadat de brandweer een zijruit had ingeslagen, zwom de bestuurder de auto uit. Hierna werd hij door ambulancepersoneel onderzocht.