Scooterdief aangehouden

We ontvingen zaterdag 9 mei een melding dat meerdere scooters waren gestolen. Een man zou die ochtend twee scooters hebben ontvreemd in de wijk Zuiderpark. Dankzij bruikbare beelden kon de identiteit van de man worden achterhaald. Gisteren, woensdag 13 mei, zagen politiemensen rond 21:00 uur de man lopen over de Willem II straat. Toen ze bij hem in de buurt kwamen, rende hij er vandoor. De agenten zetten de achtervolging in. Een van hen kon dankzij een fiets van een omstander de achtervolging voort zetten richting de Willem II-passage. Daar raakte de man even uit het oog van de politie, maar niet voor lang. Ze zagen dat hij zich schuilhield achter een hek. Toen de verdachte doorhad dat hij was betrapt, wilde hij er opnieuw vandoor gaan. De politiemensen wisten dit te voorkomen door pepperspray te gebruiken. De man is aangehouden en zit vast. In en rondom de woning van de verdachte zijn verschillende scooteronderdelen gevonden. Tevens werd ook een scooter aangetroffen. Zowel de onderdelen als de scooter stonden geregisterd als gestolen en zijn door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek.