Politie zoekt chauffeur die gewonde naar ziekenhuis heeft gebracht

Donderdagmorgen rond 7.00 uur vond er een aanrijding plaats tussen een personenauto en een bestelbus. Beide auto’s reden over de A79, Heerlen richting Maastricht. De politie onderzoekt de aanleiding en de oorzaak van het ongeval en komt graag in contact met getuigen. De personenauto botste ter hoogte van de uitrit Meerssen tegen de achterkant van de bestelbus. Deze raakte daardoor van de weg en kwam op zijn kant in de berm terecht.

Getuigenoproep

De twee inzittenden uit de bestelbus kwamen met de schrik vrij. Van de vier inzittenden in de personenauto was er nog een aanwezig bij de aanrijding bij de komst van de politie. De anderen waren vertrokken, vermoedelijk in verband met verwondingen. Van een van de drie personen is bekend dat hij naar het ziekenhuis in Maastricht is gebracht. Vermoedelijk doordat hij een automobilist heeft gevraagd te stoppen en hem weg te brengen. De politie komt graag in contact met deze automobilist. Bent u of kent u deze automobilist? Bel dan met 0900-8844. Ook andere getuigen van het ongeval kunnen zich melden via dit telefoonnummer.