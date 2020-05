Notoire dief probeerde politie om de tuin te leiden met nieuwe naam

Maar blijkbaar was zijn drang naar zijn ‘jachtvelden’ in Nederland bijzonder groot want de verdachte heeft, waarschijnlijk in een poging zijn ongewenstverklaring te omzeilen, in Bulgarije een nieuwe naam aangenomen. Maar dank zij de ID-zuil is zijn plan niet gelukt. Hij zal nu in ieder geval nog twee gevangenisstraffen van in totaal 220 dagen in Nederland moeten uitzitten alvorens hij weer uit het land wordt verwijderd.