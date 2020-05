Getuigen en beelden gezocht na brandstichting bij huis

Silvolde - Bij een huis aan de Prins Bernhardstraat in Silvolde is afgelopen nacht brand gesticht. We zijn direct een onderzoek gestart om te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is. Omdat het midden in de nacht gebeurde, zijn er weinig getuigen. Daarom vragen we de hulp van mensen die afgelopen nacht, de nacht van 13 op 14 mei, in Silvolde waren.