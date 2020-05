Graven vernield op Urk: politie zoekt getuigen

De vernielingen gebeurden tussen 17:00 uur en 18:00 uur 's middags toen er geen personeel meer aanwezig was. De schade is groot: de afdekplaten van acht graven zijn beschadigd. De dader(s) hebben de platen vermoedelijk met een vaas kapot geslagen. Daarnaast liggen op verschillende plekken kapot gegooide bloempotten.

De politie heeft buurtonderzoek gedaan en doet nu sporenonderzoek. Bij de ingang van de begraafplaats hangt een camera. De beelden worden onderzocht.

Tips

Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie? Laat het ons weten via onderstaand formulier of bel met de politie via 0900-8844.