Getuigen gezocht van straatroof

De jongen stond met twee vrienden rond 17.30 uur op de Nieuwlandsedreef t.h.v. het Valkruid, toen er vijf jongens naar hen toe liepen. Er werd wat gescholden en plotseling werden persoonlijke bezittingen van het slachtoffer afgepakt en werd geprobeerd zijn schoenen uit te trekken. Eén van de jongens dreigde met een flinke stok. Het groepje jongens rende daarna weg richting de bushalte aan de Kruidendreef t.h.v. het Leverkruid. Daar namen zij de bus naar het centrum van Amersfoort en stapten bij het Eemplein uit. In de parkeergarage Eemplein is de bodywarmer van het slachtoffer gevonden.

Signalement:

Vier van de vijf jongens hebben een donkergetint uiterlijk, één is lichtgetint en korter dan de andere vier.

Het slachtoffer deed aangifte en de politie heeft de zaak in onderzoek. Getuigen, en mensen die meer weten over deze straatroof, wordt gevraagd contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.