Twee verdachten aangehouden voor woningoverval; politie zoekt getuigen

De woningoverval vond rond 15.00 uur plaats. Het duo vluchtte daarna de woning uit, maar werd al snel aangetroffen in een woning in de omgeving. Hier werden de man en vrouw aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De bewoner raakte bij dit incident lichtgewond.

De politie heeft deze woningoverval in onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020097344