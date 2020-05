Drie aanhoudingen na vondst 54 kilo cocaïne

Amsterdam - In een voertuig in een parkeergarage in Amsterdam Slotervaart is woensdagmiddag 13 mei 2020 een partij cocaïne aangetroffen. Het gaat om zo’n 54 kilogram. De cocaïne vertegenwoordigt een straatwaarde van ruim 1,3 miljoen euro. Er zijn door de politie twee mannen en een vrouw als verdachten aangehouden. Vanwege onderzoeksbelangen kan deze vondst nu pas bekend gemaakt worden.