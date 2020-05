Getuigenoproep beroving Zuiderzeeweg

De recherche is op zoek naar getuigen die mogelijk de beroving hebben zien plaatsvinden, of het zilverkleurige voertuig tussen 1.00 uur en 1.30 uur die nacht hebben waargenomen op of nabij de Zuiderzeeweg. Heeft u informatie voor de recherche? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier, waar u tevens rechtstreeks (dashcam)beeldmateriaal kunt uploaden.