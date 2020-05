Acht mensen vluchten uit laadruimte van vrachtauto

Daarop werd direct de politie gealarmeerd, die een zoekactie startte. Alle acht personen zijn vervolgens aangetroffen. Zijn alle meerderjarig en afkomstig uit Afrikaanse landen. Vermoedelijk waren ze onderweg richting Engeland. Ze zijn medisch gecontroleerd en worden nu opgevangen. Medewerkers van de Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM) doen het onderzoek in deze zaak. De vluchtelingen gaan, na afhandeling van het strafrechtelijk onderzoek, het vreemdelingentraject in indien ze asiel willen aanvragen in Nederland. De vrachtwagenchauffeur is kort gehoord en hem wordt niets ten laste gelegd.