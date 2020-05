Onderzoek naar dodelijke aanrijding

Rond 18.00 uur kwam de 21-jarige vrouw afkomstig uit Polen op haar fiets door nog onbekende oorzaak in aanrijding met de auto. Ondanks de inspanningen van de hulpdiensten is het slachtoffer helaas ter plaatse komen te overlijden. De politie is direct na de hulpverlening een (technisch) onderzoek gestart naar de precieze toedracht van de dodelijke aanrijding. In verband daarmee is de Eindhovenseweg vrijdagavond voorlopig nog afgesloten. Getuigen van de aanrijding worden verzocht zich te melden bij de politie via 0900 – 88 44.