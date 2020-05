Politie zoekt getuigen van aanranding in Hulsel

Incident

Het meisje in de tienerleeftijd werd op vrijdagmiddag 15 mei rond 14.00 uur in de omgeving van de Molendijk met de Latestraat slachtoffer van de aanranding.

De man is daarna vermoedelijk gevlucht in een blauwe of donkerkleurige auto die mogelijk op een zandpad op de locatie stond geparkeerd.



Signalement dader:

Blanke man

Kaal

170 centimeter lang

Stevig postuur

Onderzoek

Wij onderzoeken deze overval grondig. Dat doen we met behulp van forensisch onderzoek en buurtonderzoek.

Daardoor hopen we achter de identiteit van de dader te komen en een beter beeld van de toedracht te krijgen.

Maar over de identiteit van de dader tasten we dus helaas nog in het duister.

Daarom hebben we de hulp van het publiek, jullie, nodig!

Getuigen gezocht

Wij zoeken dan ook getuigen die ons meer kunnen vertellen over deze dader.

Misschien heb jij de man gezien voor of na de aanranding in de omgeving van de Molendijk met de Latestraat?

of de aanranding in de omgeving van de Molendijk met de Latestraat? Mogelijk zijn er ook mensen die de blauwe/donkerkleurige auto hebben gezien op een zandpad op die locatie

Of woon je in de buurt en heb je camerabeelden? Deel die beelden dan met ons als dat nog niet is gebeurd.

Ook mensen die andere opvallende en/of verdachte zaken hebben gezien in de omgeving tijdens de aanranding vragen wij nadrukkelijk om contact met ons te leggen.

Elk aanknopingspunt kan helpen!



Wij vragen dus heel specifiek aan mensen die in de omgeving van de Molendijk en de Latestraat wonen en die iets opvallends of bijzonders hebben gezien om contact met ons op te nemen.

Bel ons via 0900 8844. Liever anoniem? Dat kan ook door 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem) te bellen.

Of gebruik onderstaand tipformulier.