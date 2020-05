Sluiting cellencomplex Doetinchem gaat door

Eerder uitte Boumans namens de Achterhoekse burgemeesters zijn zorgen over de sluiting van het complex in Doetinchem. “Ik maak me hier zorgen over omdat agenten soms langer uit het gebied zijn; de politiezorg in de Achterhoek mag niet in het gedrang komen. En ook voor de werkgelegenheid en de advocatuur in de regio is het geen positieve ontwikkeling. In de gesprekken van de afgelopen periode heeft de politie aanvullende maatregelen geconcretiseerd waaronder een speciale vervoersdienst voor verdachten en een afhandeling van kortdurende zaken in Doetinchem. Met deze aanvullende maatregelen spreek ik namens de Achterhoekse burgemeesters mijn vertrouwen uit in dit besluit. Als burgemeesters houden we nauwlettend in de gaten wat de sluiting van het cellencomplex voor gevolgen heeft voor de politiezorg en de veiligheid in ons gebied.”