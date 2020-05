Politie onderzoekt schietincident en roept hulp getuigen in

Wie heeft vannacht tussen 00.00 uur en 1.30 uur iets verdachts gehoord of gezien? De politie is nog op zoek naar het vuurwapen en mogelijke sporen, zoals een kogelhuls en/of bloedsporen. Iedereen die iets weet of gevonden heeft (of vindt) dat mogelijk te maken heeft met dit incident wordt opgeroepen om meteen contact op te nemen met de politie. Dat kan via 112. Agenten gaan ook vandaag op verschillende plekken in Steenwijk zoeken naar mogelijke sporen. De auto van de man is in beslag genomen en wordt verder onderzocht.

(2020219489) NV