Getuigen gezocht van dodelijk ongeval Emmeloord

Het meisje was vanuit haar ouderlijk huis aan de Espelerweg aan de wandel met het hondje van het gezin, toen zij betrokken raakte bij een aanrijding. Ondanks de hulp die haar werd geboden door omstanders, ambulanceteams en een mobiel medisch team, stierf zij in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Ook haar hondje heeft de aanrijding niet overleefd.



Onderzoek naar de toedracht van de aanrijding

Om te kunnen achterhalen wat er is gebeurd, doet de politie onderzoek. Ter plaatse hebben rechercheurs van de forensische opsporing verkeer reeds een uitgebreid sporenonderzoek uitgevoerd. Om die reden was de Espelerweg gedurende de uren na het ongeval afgesloten voor verkeer. Rechercheurs van het opsporingsteam verkeer hebben later op de dag van het ongeluk gesproken met de 47-jarige bestuurder van de betrokken auto.



Getuigenoproep

Mogelijk zijn er mensen die op of rond het tijdstip van de aanrijding op de Espelerweg reden die het ongeval hebben zien gebeuren of die het meisje voorafgaand aan het ongeval hebben zien wandelen met haar hondje. De politie hoopt van al deze getuigen te horen, om een goede reconstructie van de gebeurtenissen te kunnen maken. Belt u daarvoor met het opsporingsteam verkeer via 0900-8844, of vul het tipformulier in.



Opsporingsteam verkeer

Ernstige verkeersongevallen worden onderzocht door het opsporingsteam verkeer van de politie Midden-Nederland. Het team bestaat uit gespecialiseerde rechercheurs die nauw samenwerken met o.a. de verkeersspecialisten van de forensische opsporing en andere specialistische ondersteuningsteams. Het doel van het opsporingsonderzoek is de toedracht van elke ernstige aanrijding vast te stellen en eventuele strafbare feiten aan te tonen. Het onderzoek vindt plaats onder het bevoegd gezag van de officier van justitie.