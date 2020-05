Bestuurder rijdt onder invloed van drugs tegen vangrail

Agenten kregen rond 18.20 uur de melding van een ongeval, onderweg naar de locatie komen ze de bestuurder tegen. Hij gaf aan dat hij een ongeval had gehad en tegen een vangrail was gereden. Hij is door ambulancemedewerkers onderzocht. Gezien het gedrag van de man hebben agenten een speekseltest afgenomen. Daaruit kwam een positief resultaat op het gebruik van amfetamine. De bestuurder is aangehouden en op het politiebureau is een bloedproef afgenomen.