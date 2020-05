Man aangehouden voor verstoren openbare orde

Agenten kregen rond 20.50 uur een melding van een conflictsituatie in de Van Effenlaan. Terwijl de dienders ter plekke in gesprek zijn met iemand over wat er gebeurd was komt de 28-jarige Roosendaler schreeuwend op die persoon en de agenten afgerend. Om te voorkomen dat de man de agent of de persoon met wie hij in gesprek was kon aanvallen is hij aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Ondertussen liepen de gemoederen bij omstanders hoog op. Meerdere agenten en een politiehond hebben ervoor gezorgd dat zij op afstand bleven. De verdachte is na het afleggen van een verklaring met een proces verbaal weer naar huis gestuurd.