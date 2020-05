Man aangehouden na melding over vuurwapen

Na de melding in Steenwijk heeft de politie omliggende straten afgezet voor de veiligheid van omwonenden, ondernemers en omstanders. Omdat het om een vuurwapen ging is het Arrestatieteam ingezet. De man werd niet aangetroffen in het pand. Op basis van de melding kon de politie de identiteit achterhalen en is er een onderzoek naar de man ingesteld. Dat leidde tot zijn aanhouding op de Pijmanstraat in Zwolle op zaterdagavond rond 20.15 uur. Op het moment van zijn aanhouding had hij geen vuurwapen bij zich. De politie onderzoekt of de man ook betrokken is bij het schietincident in de nacht van vrijdag op zaterdag in Steenwijk.

(2020220124 en 2020219489) NV