Getuigen gezocht van vechtpartij in woning

Bij dit incident zijn vier Beverwijkers gewond geraakt. Twee van hen, 33 en 41 jaar oud, raakten gewond aan hun hoofd enzijn naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling konden zij weer naar huis. De vier slachtoffers wonen in dit huis.

Uit het onderzoek tot nu toe lijkt het er op dat er voor de bewoners vier onbekende mannen de woning zijn binnen gedrongen en dat de slachtoffers zijn mishandeld. In de woning zijn seizoenarbeiders gehuisvest en door de taalbarrière is op dit moment nog niet precies duidelijk wat de aanleiding voor deze vechtpartij is. De politie komt dan ook graag in contact met getuigen die, tijdens of kort voor 19.15 uur op de Arendsweg iets opvallends hebben gezien. Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.

2020099086