Politie zoekt surfplank vermiste surfer Scheveningen

De locatie van de surfplank kan de politie nieuwe aanwijzingen geven over de plek waar de vermiste surfer zich mogelijk kan bevinden. Daarnaast is het voor de familie van groot belang om deze surfplank te vinden.



Oproep

Mocht u de surfplank gevonden hebben of weten waar de surfplank is, neem dan contact met ons op via 0900-8844.