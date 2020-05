Man aangehouden voor mishandeling

Rond 01.15 uur krijgen agenten een oproep om naar de Westerzicht te gaan omdat daar door voorbijgangers een gewonde man zou zijn aangetroffen. De man was mishandeld en had letsel opgelopen. De verdachte was niet meer aanwezig. Aanleiding zou een conflict in de relationele sfeer zijn geweest. Het slachtoffer is ter plekke door ambulancemedewerkers behandeld. Hij heeft op het politiebureau aangifte gedaan. De verdachte is later vannacht aangehouden in Middelburg. Hij zit vast voor verder onderzoek.