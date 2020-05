'Dit zijn de zaken waar de politie terecht trots op is'

Het zijn stuk voor stuk geruchtmakende dossiers, die in Misdaadcollege aan de orde komen. De eerste aflevering gaat over de ‘SUV-steker’, de man die in 2018 en 2019 in de omgeving van Egmond aan den Hoef compleet willekeurig hardlopende en fietsende vrouwen neerstak. Vervolgens komt een zaak uit 2014 over grootschalige kinderuitbuiting in Amsterdam aan de orde. In aflevering 3 staat de moord in 2016 op de Rotterdamse krantenbezorgster Anita van Dijk centraal. De reeks wordt afgesloten met een uitzending over het criminele koppel Antonio Marcos van der P. en Enise Merve B., dat de bijnaam ‘de Nederlandse Bonnie & Clyde’ kreeg. In 2014 laten ze in Oost-Nederland een spoor van geweld en vernieling achter.



Het is de tweede serie van dit programma van omroep WNL. De eerste reeks werd opgenomen in de voormalige Koepelgevangenis Arnhem. Ditmaal is men uitgeweken naar de in 2014 gesloten penitentiaire inrichting Wolvenplein − ‘De Lik’ − in Utrecht. Ook Misdaadcollege ontkomt niet aan de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. ‘Het voornaamste verschil voor de kijker is dat er geen publiek bij zit’, zegt presentator Rick Nieman. ‘In de eerste serie zaten er een paar honderd man in de zaal, het is immers een “college”. Nu gaat dat via een videoverbinding. Zo’n vijftig mensen konden zo bij de opnamen meekijken en vragen stellen aan politie en justitie.’



‘Als mensen willen weten hoe de politie probeert een dader te pakken te krijgen en een onderzoek af te ronden, moeten ze écht kijken’, benadrukt Nieman. ‘We denken veel te weten door programma’s als CSI en zo, maar in de praktijk loopt het toch iets anders. Ik denk dat dit echt een goede inkijk geeft in het werk van politie en justitie.’



2400 huisbezoeken

De presentator is onder de indruk van de hoeveelheid ‘beenwerk’ de politie in sommige dossiers steekt. ‘In de zaak van de vermoorde krantenbezorgster Anita van Dijk hebben politiemensen maar liefst 2400 woningen in Rotterdam bezocht. Als je erover nadenkt, is dat ontzettend veel.’



Ook de zaak rond de jonge zakkenrollers en winkeldieven fascineert Nieman. In 2014 slaat een politieagent alarm hij steeds weer dezelfde daders betrapt: kinderen, veelal afkomstig uit Balkanlanden. De kinderen, sommigen nog geen tien jaar oud, werden aangestuurd door volwassenen. Nieman: ‘Dat een politieman op eigen initiatief hierover een dossier aanlegt, presentaties geeft aan zijn meerderen en zo de boel in werking zet, vind ik grote klasse.’



De keuze van de dossiers is in overleg tussen programmamakers, politie en justitie tot stand gekomen. ‘Wij hebben zaken aangedragen, die de politie wel interessant vond, maar terzijde legde omdat de nabestaanden daar bezwaar tegen maakten. Dat is een van de criteria waar een dossier aan moet voldoen. Een andere is dat een zaak helemaal afgerond moet zijn: de veroordeling is onherroepelijk, er is geen hoger beroep en cassatie meer mogelijk.’



Motivatie

De programmamaker is lovend over de inzet van de politie. ‘De motivatie van die gasten om iemand te pakken, of het nou gaat om die SUV-steker of de moordenaar van Anita van Dijk, is groots. Dag en nacht werken, de klok rond om het maar op te lossen. Er komt veel idealisme bij kijken. Dit zijn natuurlijk ook de zaken waar agenten terecht trots op zijn.’



Over de moordzaak-Van Dijk wilde de politie ook zelf graag praten, merkte Nieman. ‘Want dat gaf zo veel maatschappelijke onrust in de wijk. Voorafgaand aan de 2400 huisbezoeken hadden ze flyers in allerlei talen in de brievenbus gestopt met de boodschap “Maak je geen zorgen, we willen maar één ding weten: informatie over die moord”. Dat is zo goed gegaan, de samenwerking in en met de buurt. Dat wil de politie graag laten zien.’



‘Journalisten richten zich vaak op zaken die niet goed gaan’, besluit Nieman. ‘Waar gaat het mis? Dat is bijna “the nature” van onze beroepsgroep. Voor mij als journalist is het een ongebruikelijke maar wel leuke rol om nu eens te laten zien waar het wél goed gaat.’



Misdaadcollege is een programma van Omroep WNL. Uitzendingen zijn op dinsdag 19 en 26 mei en 2 en 9 juni om 21.30 uur op NPO 1.