Recherche laat beelden zien in onderzoek naar beschieting advocaat in Gronau

Heeft u informatie over de twee mannen die in de uitzending te zien zijn, of heeft u meer informatie over de beschieting op 6 november 2019? Alle informatie, hoe onbelangrijk het ook lijkt, kan van waarde zijn voor het onderzoek.

Vertrouwelijk praten met Team Nationale Inlichtingen kan ook. Het team is bereikbaar via 079 - 345 89 99. Als een van de weinige afdelingen binnen de politie, mag het TNI de identiteit van haar bronnen afschermen. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia enkel bekend binnen het TNI. Uw personalia worden niet gedeeld met anderen binnen en buiten de politie. Klik hier voor meer informatie over de werking van TNI.

Als u informatie wilt doorgeven maar niet wilt dat de politie uw gegevens kan inzien, kunt u tippen via Meld Misdaad Anoniem (MMA) op 0800-7000 of online. MMA is een onafhankelijke organisatie die niet van de politie is en niet naar uw gegevens vraagt. Pas als uw informatie niet naar u te herleiden valt, wordt het doorgezet naar de politie.