Jongen gestoken bij poging straatroof

De recherche is een onderzoek gestart naar de poging straatroof en het steekincident. Bent u getuigen geweest van het incident? Of heeft u informatie over de drie verdachten? Wij komen graag met u in contact. Bel 0900 8844 of vul onderstaand formulier in. Anoniem melding doen kan ook via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.