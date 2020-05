Man zwaar mishandeld in Nieuwegein – politie zoekt getuigen

Het slachtoffer zag dat er om 14:20 uur een auto geparkeerd stond voor zijn huis aan de Mispelgaarde. Omdat de openbare weg dicht aan de voorkant van zijn woning ligt, wilde de 51-jarige man uit Nieuwegein een briefje schrijven om de bestuurder erop te wijzen dat hij niet op een parkeerplaats had geparkeerd. Net daarvoor komt de bestuurder aanlopen.

Toen het slachtoffer de bestuurder van de auto bij zijn auto zag staan besloot hij de man aan te spreken. De man toonde veel onbegrip, intimideerde het slachtoffer en heeft hem vervolgens bewusteloos geslagen. De dader is vervolgens in zijn auto vertrokken.

De politie is op zoek naar getuigen. De dader heeft een fors postuur en is ongeveer 2 meter lang. Verder heeft hij een zwarte baard en tatoeages op zijn armen. Verder heeft hij grote piercings in zijn oren.

Iets gezien?

Heeft u iets gezien in de omgeving van de Mispelgaarde in Nieuwegein? Of heeft u misschien wel camerabeelden van het incident? Alle informatie helpt. Geef uw tips door via 0900-8844 of via het onderstaande tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.