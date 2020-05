Pizzabezorger beroofd van pizza in Amersfoort

Toen een pizzabezorger rond 17:15 uur op weg was om een bestelling af te leveren werd hij op Het Masker in Amersfoort beroofd door drie mannen . Hij zag een donkerblauwe scooter en twee motoren op zich af rijden. Eén van de motoren blokkeerde hem aan de voorkant en de ander aan de achterkant. Verder kwam er een scooter vanuit de Emiclaerhof aanrijden die hem ook de weg versperde.

Het slachtoffer werd vastgepakt en in elkaar geslagen. De jongen viel hierdoor van zijn fiets op de grond. De jongens maakten zijn pizza buit en vluchtten weg.

Signalementen

Op de scooter reed een jongen met een breed postuur en een blanke huidskleur. Hij droeg een wit shirt en een donkere spijkerbroek. Op de motor reed een jongeman van ongeveer 19 jaar. Hij is 1m90 lang en droeg een zwarte jas en een wit shirt. De andere motorrijder is een jonge man met een kleine zwarte baard. Hij is ongeveer 19 jaar en hij droeg een donkere trui, donkerblauwe spijkerbroek en witte Adidas-sneakers.

Iets gezien?

Heeft u iets gezien van het incident? Of misschien heeft u wel camerabeelden gemaakt? Alle informatie helpt. Geef uw tips door via 0900-8844 of via het onderstaande tipformulier. U kunt de tips ook anoniem doorgeven via 0800-7000.