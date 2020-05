Verdachte aangehouden in drugsonderzoek

Op 21 april werd in een onderzoek naar verdovende middelen ook al een verdachte aangehouden in Zaandam, eveneens een inwoner uit Enkhuizen. Diezelfde dag werd in een pand aan de Braspenning een inval gedaan. Bij dit pand werd een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen. Het betreffende pand is inmiddels op last van de burgemeester van Zaanstad gesloten.

De 37-jarige aangehouden verdachte is ingesloten en het onderzoek wordt voortgezet.

Meerdere aanhoudingen in de toekomst worden niet uitgesloten.

2020074339