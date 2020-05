Getuigenoproep beroving Albardakade

Het slachtoffer loopt rond kwart voor zeven als hij wordt belaagd door twee personen. Ze bedreigen hem met een wapen en slaan hem meerdere keren op het hoofd. Met buit vertrekken ze vervolgens weer op de scooter waarmee ze ook zijn gekomen. Het slachtoffer loopt letsel op bij de beroving en wordt overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben, dan wel beelden hebben van de straatroof. Heeft u informatie voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.