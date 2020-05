Explosie bij woning, twee verdachten aangehouden

Een losgeslagen raamkozijn, brokken steen van de uitwendige vensterbank, diverse gesprongen ramen en verschillende beschadigde auto's. De gevel van de Jagthuisstraat raakte flink beschadigd door het gebruikte explosief. Het pand waar het explosief op gericht was, was al leeg. Het pand was eerder al gesloten na het donderdag 14 mei was beschoten. De bewoners van de omliggende portiekwoningen raakten gelukkig niet gewond. Zij zijn tijdelijk opgevangen in de aanwezige politiebusjes. Nadat inspecteurs van Bouw en Woningtoezicht en een explosievenverkenner hadden vastgesteld dat het pand veilig was, konden deze bewoners terug naar huis.



Getuigen zagen na de explosie een auto wegrijden. Een auto die voldeed aan deze beschrijving werd korte tijd later in Amsterdam gezien. De twee inzittenden werden aangehouden.



Sinds vrijdag doet een groot opsporingsteam onderzoek naar de verschillende schietpartijen op de Frits Ruysstraat, Potgieterstraat, Van Galenstraat, Mathenesserdijk en Jagthuisstraat. Dit opsporingsteam zal zich ook buigen over de explosie van vanmorgen en onderzoeken of deze verband houdt met de schietpartijen. Voor dit onderzoek is informatie van omwonenden en betrokkenen van groot belang. Heeft u informatie over de achtergronden van deze beschietingen en explosie, heeft u dingen gezien of gehoord, neem dan alstublieft contact op met de politie. Help ons dit geweld te stoppen. U kunt bellen met 0900-8844 of uw informatie achter laten op deze site. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u bellen met 0800-7000. U kunt ook vertrouwelijk uw informatie delen met het Team Criminele Inlichtingen; 079 - 345 89 99.

Foto: @Nieuws op Beeld