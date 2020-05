Verdachte aangehouden voor neersteken Spijkenisser (41)

Het incident heeft vermoedelijk te maken met een mishandeling in de nacht van zaterdag op zondag. De zoon van het slachtoffer werd toen door een groep zwaar mishandeld. Zondagmiddag rond 18.00 uur zag de vader een aantal personen uit die groep, waarna de situatie escaleerde en het slachtoffer werd gestoken. Er werd direct een onderzoek gestart. Enkele uren later meldde een verdachte, een 17-jarige jongeman uit Spijkenisse, zich op het politiebureau. De recherche onderzoekt de zaak verder en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Ook wordt de mishandeling van zaterdag onderzocht. Getuigen die hier meer over kunnen vertellen, worden gevraagd om contact op te nemen via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000. Mensen die eventueel beelden hebben van de mishandeling of het steekincident kunnen dit uploaden via onderstaand tipformulier.